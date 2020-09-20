رصد خزانات مياه لم تنظف منذ 10 سنوات في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي■الشارقة

أكد مدير إدارة محطات التحلية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة المهندس فيصل السركال، أن الهيئة تنفذ حملات شهرياً للتفتيش على خزانات المياه في المباني، للتأكد من نظافتها والتزام الملاك بتعقيمها وفقاً للمعايير الصحية المطلوبة، حيث تم رصد من خلال تلك الحملات ممارسات صحية خطيرة، منها وجود خزانات على الأسطح من دون أغطية ويكون بداخلها طيور وملوثات، وتلوث بكتيري، كما تم رصد خزانات غير منظفة من خمس إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أن تلك الحملات التي انطلقت منذ العام الماضي لاقت استجابة كبيرة من قبل الملاك وتم استبدال جميع الخزانات غير النظيفة والملوثة لتوفير مياه نقية للسكان والعاملين بالمنشآت الصناعية والتجارية.

وقال إنه تم تشكيل فريق عمل وزيارة مواقع عشوائية للتأكد من سلامة ونظافة خزانات المياه بعد ورود شكاوى، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية شملت غرف مضخات المياه للتأكد من نظافتها وصلاحيتها وصلاحية الخزانات، والتأكد من ارتفاع فتحة الخزانات السفلية عن مستوى الأرض لمنع دخول أي ملوثات أو شوائب والتأكد من التزام الملاك بإجراء عمليات النظافة والصيانة اللازمة وعدم وجود أي توصيلات غير قانونية.

وبين أن الهدف من الحملات ردع أصحاب البنايات والمصانع والمحال التجارية وتوعيتهم بأهمية تنظيف خزانات المياه للحفاظ على السلامة العامة، وتكون خدمة فحص العينات مجانية ومن دون رسوم، لافتاً إلى أنه يتم شهرياً التفتيش على 45 موقعاً سكنياً وتجارياً وصناعياً، وإذا تم اكتشاف مخالفات بعدم نظافة وتلوث خزانات المياه يتم توجيه المالك إلى تغييرها بأسرع وقت ممكن وإعطائه مهلة، وبعد ذلك يتم تنظيم زيارة مفاجئة للموقع للتأكد من تغييرها.

ولفت إلى أن آلية التفتيش تغطي خزانات المياه العلوية للتأكد من صلاحية الخزان ووجود أغطية واقية وأخذ عينة من مياه الخزان في حالة وجود أي اشتباه تلوث لتحليلها بمختبرات الهيئة، إضافة للكشف عن أي تسرب من الخزانات أو الأنابيب وصلاحيتها وإجراء الملاك للصيانة اللازمة وعدم وجود أي توصيلات غير قانونية.

وبين أن مسؤولية الهيئة تكون حتى توصيل المياه والكهرباء، وما بعد العدادات تكون المسؤولية على المالك بخصوص تنظيف المياه والمواسير والتمديدات الصحية، مبيناً أن على المالك المحافظة على نظافة الخزان للمستهلكين من السكان، والتأكد من إجراءات تنظيف خزانات المياه وأنها في حالة جيدة ومغطاة بصورة مناسبة وفحصها وتطهيرها بصفة منتظمة للتأكد من نظافتها، وصيانة وإصلاح الخزان بشكل دوري كل ستة أشهر.

محطات تحلية المياه

كشف مدير إدارة محطات التحلية في هيئة كهرباء ومياه الشارقة المهندس فيصل السركال، عن إنجاز محطة الفلج الرئيسة بالكامل، إذ تم تبديل كل المضخات فيها بعد انتهاء عمرها الافتراضي ومضي 30 عاماً على عملها، مشيراً إلى أنه تم تركيب مضخات بسرعات متعددة لتوفير الطاقة وتأمين استدامتها للمستقبل. وبين أن هناك محطة حمدة لضخ المياه سيتم إنجازها في شهر ديسمبر المقبل، ومحطة البديع سيتم إنجازها في شهر أبريل 2021، إذ سيتم إنشاء خزان استراتيجي فيها وتركيب مضخات ذات مواصفات عالية المستوى لتوفير الطاقة والتحكم في نسبة ضخ المياه، مشيراً إلى محطة لتحلية المياه جديدة في جزيرة صير بو نعير.

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