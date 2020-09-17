«صحة دبي» تواصل حملات التبرع بالدم لخدمة 57 مستشفى ومركز طبي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

نظمت هيئة الصحة في دبي، ومجموعة «ام بي اف هيلث اسكوير»، حملة للتبرع بالدم، ضمن الحملات الميدانية التي ينظمها مركز دبي للتبرع بالدم التابع للهيئة، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المتبرعين من مختلف الجنسيات، وشارك في الحملة 10 من الكوادر التمريضية والفنية والإدارية التابعة لمركز دبي للتبرع بالدم، لجمع الوحدات الدموية المتبرع بها والتشجيع على التبرع بالدم وغرس ثقافة التبرع التطوعي لدى فئات وشرائح المجتمع.

وتقدم الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس ومؤسس مجموعة «ام بي اف»، قائمة المتبرعين بالدم الذين استجابوا للحملة، بعيادات مستشفى جي بي آر دبي، مؤكدا أهمية التعاون مع مركز دبي للتبرع بالدم، كونه يجسد الشراكة الحقيقية بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة دبي والقطاع الصحي الخاص لخدمة المجتمع المحلي.

وأشار القاسمي إلى أهمية التبرع بالدم لتغطية الاحتياجات وتلبية الزيادة المضطردة في معدلات النمو السكاني بمدينة دبي وبالتالي تحقيق التوازن بين معدلات الطلب والمخزون المتوفر، لافتا إلى أهمية التبرع بالدم سواء للمتبرع نفسه او المريض المستفيد.

من جهتها، قالت الباحثة الاكلينيكية بمركز دبي للتبرع بالدم، المشرفة على الحملة فوزية الحمادي: «استقبلنا متبرعين من جنسيات مختلفة، وهذا من اهم المميزات لحملات التبرع التي نقوم بها بشكل دائم».

وأضافت: «منذ بداية العام نظمنا عشرات حملات التبرع بالدم، حيث يوجد 3 حافلات تتواجد في العديد من المواقع لاستقبال المتبرعين بالدم، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة».

وأشارت إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم يمتلك مخزون كاف من الوحدات الدموية اللازمة، ورغم ذلك مستمر في تنظيم حملات التبرع لتعزيز المخزون، كاشفة ان المركز يخدم 57 مستشفى ومرفق طبي خاص بدبي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المستشفيات التابع لهيئة الصحة بدبي.

وأكدت الحمادي، أن حملات التبرع بالدم استمرت ولم تتوقف خلال جائحة «كورونا»، مشيرة إلى انه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المتبرعين والطاقم التمريضي والفني المشرف على عمليات التبرع بالدم.

وأوضحت أن من أبرز الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها خلال حملات التبرع بالدم، الكشف الحراري للمتبرعين وتحقيق التباعد الجسدي خلال عمليات التبرع، بالإضافة إلى تطبيق مزيد من الإجراءات عند التبرع بالدم لدى مركز دبي للتبرع بالدم، مثل توفير ممرات التعقيم وتوسيع أماكن التبرع من خلال إقامة خيمة للتبرع أمام المركز.

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