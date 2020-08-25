"الصحة": 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنقل لكم صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، التغطية المباشرة للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة

-تسجيل 172 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 58,754 حالة.

-الحمادي: شهدنا منذ بداية أغسطس زيادة بحوالي 10% في الإصابات المسجلة، والتي انعكست على الزيادة بنسبة الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى العلاج خلال الأسبوعين الماضيين من 9.5% إلى 12%.

-لا يزال 8,490 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

-إجراء 69,309 فحص جديد، والكشف عن 339حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 67,621 حالة.

-الحمادي: حالات الوفيات من مرض #كوفيد19 في الدولة ظلت عند معدلاتها السابقة، وبنسبة 0.5% من إجمالي حالات الإصابة، وذلك بفضل الرعاية الصحية وبروتوكولات العلاج المتقدمة التي توفرها الدولة للمصابين.

-الحمادي: شهدنا منذ بداية أغسطس زيادة بحوالي 10% في الإصابات المسجلة، والتي انعكست على الزيادة بنسبة الحالات النشطة والتي ما زالت تتلقى العلاج خلال الأسبوعين الماضيين من 9.5% إلى 12%.

-الظاهري: الاستهتار بثقة المجتمع وإثارة الفزع من خلال إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنه تكدير الأمن المجتمعي و إلقاء الرعب بين الناس مرفوض جملة وتفصيلاً.

-الظاهري: سيتم محاسبة كل من يتهاون في اتباع البروتوكول الوطني لنشر وتبادل المعلومات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والخاص بكوفيد 19.

-الظاهري: تم بعد نشر القصة المفبركة حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بمرض #كوفيد19 البدء فوراً بالتحري واستقصاء الحقائق في أقل من 48 ساعة، وعليه تم النفي بعد التثبت، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

-الزعابي: النيابة العامة لن تتهاون مع أي شخص يباشر مهام عمله على نحو غير جاد وغير مسؤول، وستطبق القانون بكل حزم و حسم.

بث مباشر.. الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإماراتhttps://t.co/XNiy6U7Uqn — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 25, 2020

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