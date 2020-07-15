«الصحة» تحذر من وسيلة مقلدة للوقاية من الفيروسات والجراثيم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج مقلد لوسيلة طبية تستخدم للوقاية من الميكروبات والفيروسات والجراثيم، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية بالقطاع الصحي الخاص بعدم تداول المنتج المقلد.

وأكدت في تعميم أصدرته أمس، وجود منتجات مقلدة لـAir Doctor، للشركة المصنعة Pharma Solutions، تحمل اسمه، في حين تفتقر العبوات لكثير من المعلومات والبيانات التعريفية الموجودة على المنتج الأصلي.

ويستخدم المنتج في القضاء على الفيروسات والميكروبات والجراثيم والبكتيريا والفطريات من خلال ثاني أكسيد الكلور.

وتابعت أن المنتج المقلد لا يشبه المنتج الأصلي في العبوة الخارجية ولا يحمل شعاراً، وعنوان الشركة والرمز رقم «2023.03».

وذكرت أن المنتج الأصلي مسجل لدى إدارة الدواء لديها، مشددة على تداول المنتج المقلد، والتواصل معها عند تعرض أي من المستخدمين لأعراض جانبية.

المنتج المقلد لا يشبه الأصلي في العبوة الخارجية ولا يحمل شعاراً

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