"إسعاف دبي" تجري فحوص "كورونا" لـ 118 شخصاً في منطقة المرموم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

قامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، بإجراء فحوص كورونا (كوفيد-19)، للجنة المنظمة وملاك الإبل وموظفي الخدمات المساندة في النادي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استعدادات النادي لبدء موسم سباقات الهجن 2020 – 2021 للرياضات التراثية والفعاليات، حيث قُسّمت إجراءات الفحص الى أربع مراحل في أماكن مختلفة شملت المرحلتان الأولى والثانية نادي المرموم، والمرحلة الثالثة ميدان الهباب، والمرحلة الرابعة في ميدان الطي.

وتهدف مبادرة "فحصك علينا" الى توفير خدمات الفحص في مواقع مختلفة لتجنب الازدحام وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي الآمن، فضلاً عن تجنيب المنظمين وملاك الإبل عناء الذهاب الى المستشفيات، خصوصاً في المناطق الخارجية، وصولاً الى تحقيق اهداف المؤسسة الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين، والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية .

وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن المؤسسة تقوم بشكل سنوي بتغطية مهرجانات وفعاليات سباقات الهجن، وتسعى إلى توفير الخدمات الإسعافية في جميع الأندية والميادين الخاصة بسباقات الهجن، لضمان سلامة المتسابقين والجمهور، مشيراً الى ان المؤسسة قامت بفحص 118 شخصاً في نادي المرموم لسباقات الهجن ضمن المرحلة الأولى، وستستمر المؤسسة في اجراء الفحوص ضمن ثلاث مراحل قادمه في المرموم 2 والهباب والطي تمهيداً لإطلاق موسم سباقات الهجن 2020-2021.

وأضاف ان المؤسسة أطلقت أربع وحدات فحص متنقلة ضمن جهودها المجتمعية تجاه افراد المجتمع في إطار أهدافها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، لافتاً الى تعاون إدارة و أعضاء النادي وجميع العاملين فيه لتسهيل إجراءات الفحص والانتهاء منها سريعاً، مؤكدا ان هدفنا هو موسم رياضي امن وحماية المشاركين والجمهور من العدوى، منوهاً بتوافر المستلزمات الطبية وفق أعلى المعايير التي تتطلبها عملية الفحص الخاص بفيروس كورونا .

من جانبه، أشاد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بالجهود الملموسة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية لكل افراد المجتمع وملاك الإبل واللجان العاملة في نادي دبي لسباقات الهجن، كما ثمن جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تقوم بتأمين سباقات الهجن سنوياً في الوصول الى كل شرائح المجتمع في مقر إقامتهم لتقديم خدمات فحص "كورونا"، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة للقرارات التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تنفّذ بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي.

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