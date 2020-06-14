«صحة دبي» تقصر العزل المؤسسي على منشآتها

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة، في دبي، بأن العزل المؤسسي سيقتصر على مراكز العزل الصحي التابعة لها فقط، اعتباراً من غدٍ (الإثنين).

وطلبت، في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية المرخصة، القائمة على إدارة وتشغيل فنادق العزل الصحي الخاص بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في دبي، حصر المرضى الموجودين في فنادق العزل حالياً، تمهيداً لنقلهم إلى مراكز العزل التابعة لها.

كما طلبت من منشآت القطاع الصحي الخاص، المعنية بالقرار، التنسيق مع فريق الاستجابة الصحي في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، لنقل المصابين بـ«كورونا» إلى مراكز العزل الصحي المشغلة من الهيئة.

وقالت إن العزل المؤسسي سيقتصر على الحالات المصابة، في حال وجود خطورة على الحياة. أما العزل المنزلي فيطبق على الحالات المستقرة، التي لا تظهر عليها أعراض، أو الحالات التي تكون أعراضها بسيطة، استناداً إلى الإصدار الثاني المعتمد من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» أخيراً. وحدد المركز إرشادات للمرضى الخاضعين للعزل المنزلي، تبدأ بالالتزام بالتوجيهات المتعلقة بالتطبيق الذكي COVID19 DXB، ومراقبة الأعراض وقياس درجة الحرارة بشكل مستمر. وإذا أصبحت الأعراض خطيرة (مثل وجود ضيق أو صعوبة في التنفس، أو ارتفاع في درجة الحرارة)، فيجب على المريض استخدام خاصية الإبلاغ عن حالة طارئة على التطبيق الذكي، كما يمكنه الاتصال بالخط الساخن للهيئة (800342)، أو بالرقم 997 لطلب سيارة إسعاف. وعند الاتصال، يجب على المريض الإبلاغ بأنه حالة «كوفيد-19» مؤكدة، وأنه خاضع للعزل المنزلي.

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