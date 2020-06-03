"إسعاف دبي" تطلق تطبيقاً لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اليوم، تطبيق "أسعفني" الذي يعد الأول من نوعه من حيث قدرته الفائقة على اختصار زمن الاستجابة للحالات البسيطة والحالات التي تحتاج إلى التدخل السريع مثل حالات القلب، وقال خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عقب إطلاقه التطبيق بحضور قيادات وموظفي المؤسسة والمجموعة الأولى من المتطوعين المسجلين في التطوع الإسعافي، إن فكرة التطبيق المتوفر في متجري آبل وآندرويد تهدف إلى إشراك فئات المجتمع المؤهلين من قبل المؤسسة للاستجابة الاولى للحالات الطارئة، وتحديد أماكن وجودهم، وإشعارهم بمكان وجود طالب خدمة الاسعاف.

واضاف بن دراي أن التطبيق يحتوي على خصائص ومميزات ذكية تسهل على المتطوعين وتوجههم إلى المرضى والمصابين بأسرع السبل، وفق خارطة تحدد لهم موقع طلب الإسعاف، ونوع الحالة توفيرا للوقت والجهد، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع رضى المتعاملين، لافتا إلى أن مبادرة تطبيق "اسعفني" تأتي ضمن برنامج سمو الشيخ حمدان بن محمد للحكومة الذكية للعام 2020 لتطبيق مشاريع إسعاف دبي التحسينية لهذا العام ابتغاء التطوير المستمر في الخدمات الحكومية وإسعاد الناس.

وأكد بن دراي أن التطبيق يشتمل على مميزات عدة تساهم بشكل كبير في رفع سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، إضافة إلى تغطية الفعاليات وتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع استعدادا للاحداث الكبيرة والطوارئ المفاجئة، مشيرا إلى أن تطبيق أسعفني مرتبط بأفراد المجتمع المصرح لهم من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والذين تم تأهيلهم وتدريبهم مسبقا على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف أنواعها، والذين اجتازوا الاختبارات النظرية والعملية، وسيعمل التطبيق الذكي، المرتبط بغرفة السيطرة والتحكم في الإدارة العامة لشرطة دبي، على تحديد أماكن المتطوعين وتوجيههم إلى الحالات القريبة منهم.

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