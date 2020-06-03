«بلدية دبي» تؤكد سلامة مضادات الجراثيم «COSMO»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأن منتجات مضادات الجراثيم للعلامة التجارية COSMO، المتداولة بالسوق المحلية في إمارة دبي، هي منتجات مسجلة في نظام «منتجي». وقالت مديرة إدارة الصحة و السلامة في البلدية، الدكتورة نسيم رفيع، إنه تم التحقق من سلامتها وفاعليتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لدى بلدية دبي، بالإضافة إلى سحب العينات بشكل دوري من الأسواق المحلية لغرض التحليل والمطابقة، والتأكد من مطابقة جميع التشغيلات التي يتم توزيعها في الأسواق.

جاء ذلك بعد تحذير هيئة الغذاء والدواء السعودية، من منتج معقم اليدين «Hand Sanitizer Spary (Cosmo)»، لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتَي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمتين.

وقالت رفيع لـ«الإمارات اليوم» إنه جارٍ التنسيق مع الشركة المعنية بالمنتجات في الدولة، نحو التحقق من التعميم الصادر في السعودية، والتأكد من مصدر العينات التي تمت الإشارة إليها في التعميم، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع الجهات المختصة في المملكة لغرض اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المعمول بها.

تم التحقق من سلامة المنتج وفاعليته، ومطابقته للمواصفات المعتمدة لدى بلدية دبي.

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