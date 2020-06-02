«إسعاف دبي» تستعين بتقنية عالمية لتعقيم مركباتها خلال 30 ثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع شركة عالمية متخصصة للاستفادة من تقنية تعقيم فريدة عالمياً تحارب الميكروبات والجراثيم، لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين خلال 30 ثانية، بما يضمن حماية المسعفين والمرضى من العدوى والأمراض الخطرة.

وتقنية التعقيم تحمل اسم «مايكروسيف» ومعظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 99.9%، وتتميز بأنها خالية من الكحول والمواد الكيميائية، وهي من التقنيات التي ثبتت قدرتها على القضاء على الميكروبات والجراثيم والعدوى بالأمراض الخطرة بشكل فعّال.

وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي والمديرة العامة لشركة «مايكروسيف جروب» صفا القدومي.

وقال بن دراي إن «إسعاف دبي تتعاون مع الشركة منذ أكثر من سبع سنوات، ووقّعت اتفاقية جديدة لتزويد بوابات التعقيم التي ابتكرتها المؤسسة بمعقم (مايكروسيف)، بما يضمن الحفاظ على سلامة المسعفين بعد التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالأمراض المعدية».

وأضاف: «تعقم المؤسسة مركباتها، بعد نقل كل مريض، لضمان سلامة المرضى والمسعفين، كما تعقم محطات ونقاط الإسعاف وعددها 122، مشيراً الى أن المعقم ليس له أعراض جانبية، ويستخدم في وجود المرضى والمسعفين».

وذكر بن دراي أن المعقم حاصل على شهادات منظمات صحية عالمية، تفيد بقدرته على مكافحة الميكروبات، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري عادة اختباراً قبل التعقيم لرصد عدد الميكروبات الموجودة على الأسطح، ثم تجري اختباراً آخر بعد التعقيم يظهر القضاء عليها.

من جانبها، قالت صفا القدومي، إن «تقنية التعقيم المستخدمة في مركبات (إسعاف دبي) حاصلة على شهادة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) وعلامة المطابقة الأوروبية (CE) وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا (TGA)».

وذكرت أن تقنية مايكروسيف آمنة كأمان الماء وصديقة للبيئة، إذ لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة ولا تحتوي على الكحول، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وتستخدم عالمياً لتعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف، لقدرتها على القضاء على العدوى، ولفتت إلى أن تعقيم مركبة الإسعاف يتم في زمن قياسي ويتم القضاء على الميكروبات والجراثيم خلال 30 ثانية، لتصبح كل مركبة آمنة تماماً لاستقبال المرضى والمسعفين.

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