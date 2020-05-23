«صحة» تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الفطر

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لها ستواصل عملها على مدار الـ24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تواصل طواقمها الطبية والتمريضية والإدارية تقديم الرعاية الطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19)، خاصة في مستشفيات العين، والرحبة والمفرق.

وأعلنت «صحة» أن العيادات الخارجية في جميع مستشفياتها ستغلق أبوابها خلال إجازة عيد الفطر، على أن تعاود عملها كالمعتاد بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري، خدمات التطبيب عن بعد التي تقدمها العيادات الخارجية في مستشفى توام، ومستشفى العين، وخدمة صرف الأدوية إلى المنازل متوقفة خلال أيام العيد.

فيما تعمل عيادة (كوفيد- 19) في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة» طيلة أيام العيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وتفتح عيادة التروية وأمراض الدم للراشدين يوم الثلاثاء 26 مايو من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

أما بنك الدم في مدينة الشيخ خليفة الطبية فسيتم إغلاق أبوابه أول أيام العيد، ويستأنف العمل ثاني أيام العيد من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 7 مساءً، في حين ستتوفر إمدادات الدم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأعلنت «صحة» أن مراكز المسح الوطني في جميع الإمارات والمخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فستكون مغلقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من يوم الجمعة 22 مايو 2020 على أن تعود للعمل يوم الأربعاء 27 مايو الجاري، حسب مواعيدها السابقة قبل شهر رمضان حيث تعمل المراكز في إمارة أبوظبي من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، فيما تعمل المراكز في بقيمة الإمارات من الساعة 10 صباحاً وحتى السادسة مساءً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news