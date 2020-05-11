"اسعاف دبي" يطلق كابينة متحركة للكشف عن "كورونا"بين العمال

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تصميم 5 كبائن ذكية، متنقلة، لإجراءات فحوصات كورونا في المناطق ذات الكثافة العمالية، وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي أن الكبائن محلية الصنع، وسيتم تسليمها إلى هيئة الصحة في دبي لاستخدامها خلال الفترة المقبلة.

وقال الدراي لـ" الإمارات اليوم" أن الكابينة تم تصنيعها بالتعاون مع نفس الشركة التي قامت بتصنيع ممر التعقيم الذكي، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية والوقاية أثناء إجراء فحوصات كورونا، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة العمالية في دبي، ولفت إلى أن كلفة الكابينة الواحدة تتراوح بين 35 ألف و 40 ألف درهم.

وقال الدراي أن الكابينة تم تجهيزها بنظام عازل يفصل بين الفاحص والمفحوصين، كذلك ربط المعلومات مباشرة بالنظام الإلكتروني لهيئة الصحة في دبي، كما تم تزويدها بنظام تهوية خاص، وكاميرات حرارية، وقارئ للهوية.

وذكر أن هذه الكبائن تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي نفذتها "إسعاف دبي" لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، والتي سبقت بها العالم.

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