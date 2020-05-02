المصدر: وجيه السباعي – دبي

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برنامج " نسعفكم في البيت" بهدف تعليم وتدريب المواطنين والمقيمين، على الإسعافات الأولية في منازلهم، ورفع الوعي الإسعافي لديهم، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة التي قد يواجهونها، والتعامل معها بشكل احترافي حتى وصول سيارة الإسعاف.

وأوضحت المؤسسة لـ" الإمارات اليوم" أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجيتها الخاصة بنشر التوعية المجتمعية حول أهمية تعلم الإسعافات الأولية، التي تتيح لكافة أفراد المجتمع التعامل مع أي حالات طارئة خلال تواجدهم في منازلهم أو خارجها، خصوصاً في الدقائق الذهبية، التي يكن التدخل فيها أمراً مهماً في نجاة المصابين.

وتقدم المؤسسة برنامجها عبر منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي " انستغرام" يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة الواحدة وحتى الواحدة والنصف .

"إسعاف دبي" تطلق برنامجاً لتدريب المواطنين والمقيمين على الإسعافات الأولية في منازلهم#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pVW2EIigBR — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 2, 2020

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