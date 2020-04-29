«صحة» تفحص 20 ألفاً من العاملين في مراكز تسوق أبوظبي استعداداً لفتحها

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن تشغل مراكز الفحص للكشف عن فيروس «كوفيد-19» على مدار الساعة، في إطار الاستعداد لإعادة فتح مراكز التسوق في أبوظبي، مشيرة إلى فحص 20 ألفاً من موظفي مراكز التسوق عبر سبع مراكز فحص من المركبة في الإمارة.

وتفصيلاً، أكدت «صحة» إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف عن فيروس كورونا لنحو 20 ألفاً من العاملين في المراكز التجارية في أبوظبي، وقدمت لهم تثقيفاً وتوعية صحية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، التي أصدرت قراراً بإعادة افتتاح المراكز التجارية في مختلف مناطق أبوظبي، وفق اشتراطات محددة، من ضمنها التأكد من سلامة جميع العاملين فيها. وأوضحت «صحة» قيام الخدمات العلاجية الخارجية التابعة للشركة بإجراء الفحص اللازم لنحو 20 ألفاً من العاملين في المراكز التجارية، وذلك في مراكز المسح من السيارة المنتشرة في أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، وضمن التدابير والإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، محمد حواس الصديد، أن «صحة» تتعاون وتنسق مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ الإجراءات والخطوات التي تتخذها القيادة لمواجهة فيروس كورونا والسيطرة عليه، موضحاً أن إجراء الفحص لجميع العاملين في المراكز التجارية يتم بالسرعة الممكنة، تمهيداً لعودتها إلى العمل وفق الاشتراطات المحددة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، بما يضمن سلامة المتسوقين.

وأفادت المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نورة الغيثي، بأنه تم إجراء الفحص اللازم للعاملين في المراكز التجارية في أبوظبي، كما تم تقديم توعية لهم بأهمية التباعد الاجتماعي، والاحتفاظ بمسافة كافية بين الأشخاص، وعدم ملامسة الأسطح، وأهمية وضع الكمامات والقفزات، وفحص درجة الحرارة، والتعقيم الدوري.

العمل ساعات إضافية

قالت المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية بشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الدكتورة نورة الغيثي، إن شركة «صحة»، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، سارعت إلى تنفيذ توجيهات القيادة بإجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا للعاملين في المراكز التجارية في مختلف مناطق أبوظبي، تمهيداً لعودتهم للعمل واستقبال المتسوقين في أجواء من الطمأنينة مع بداية شهر رمضان الكريم، إذ عملت الفرق الطبية والتمريضية والإدارية في مراكز المسح من السيارة ساعات إضافية خلال أيام العطلة الأسبوعية، للانتهاء من إجراء الفحص اللازم.

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