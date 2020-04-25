إدارة التثقيف الصحي تطلق «هلال الصحة» عبر منصاتها الذكية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت إدارة التثقيف الصحي، بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملتها السنوية الرمضانية «هلال الصحة»، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات الصحية والغذائية، الواجب اتباعها خلال الشهر الفضيل، لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي لديهم.

وتستهدف حملة «هلال الصحة» - التي تنفذها الإدارة هذا العام عبر منصاتها الذكية في وسائل التواصل الاجتماعي، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) - رفع وعي الصائمين بأهمية التحكم في النفس وضبطها، من خلال اتباع إرشادات بسيطة للمحافظة على الوزن، وتجنب زيادته وتخفيض معدلات الكوليسترول في الدم، فضلاً عن توعيتهم بالفوائد الصحية للصيام، من خلال عملية تنظيف ذاتيّة لخلايا الجسم، ودوره في علاج بعض الأمراض المزمنة، فضلاً عن فوائده الروحية التي تساعد على تخفيف المتلازمات النفسية الجسدية.