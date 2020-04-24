«العامري» يقود «كتيبة الطوارئ» ويتصدى لـ «كورونا» في مستشفى خليفة

المصدر: عمرو بيومي■أبوظبي

يعتبر طبيب طوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور المواطن سعد مبارك العامري، أحد أبطال الصف الأول، الذين تحتَّم عليهم الخروج يومياً والمكوث خارج المنزل أسابيع، مضحين براحتهم وسعادة أسرهم في سبيل متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويقود العامري منذ أكثر من 50 يوماً كتيبة من الجنود المجهولين، يكافحون الفيروس بلا خوف، ولا يبحثون عن شهرة أو تكريم، يواصلون الليل بالنهار في مدينة خليفة الطبية، من أجل حماية المجتمع، وربما الكثير لا يعرفون دور هؤلاء الأبطال داخل مدينة خليفة الطبية.

وقال العامري، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إن دوره كطبيب في طوارئ «خليفة الطبية» هو العناية بمرضى «كورونا» المستجد، واستقبال الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس «كوفيد-19»، وتقييم الحالات، كل على حدة، وتصنيفها حسب درجة الخطورة (بسيطة، متوسطة، بليغة)، وبناء عليه يتم تحديد دخول المريض إلى المستشفى أو تحويله إلى أحد مراكز العزل لاستكمال العلاج هناك.

وتابع أن من مهام عمله أيضاً فحص المرضى المترددين على قسم الطوارئ، لعمل المسحة الطبية، وتوعيتهم بالإجراءات الواجب اتباعها في العزل المنزلي حتى ظهور النتيجة، وفي حال تأكد إصابتهم بالمرض ماذا يجب أن يفعلوا، مشيراً إلى أن مراكز العزل الصحي في الإمارة تضم فنادق وعدداً من الأماكن التي تم تحديدها من قبل دائرة الصحة في أبوظبي.

وأضاف: «أثناء العمل ارتدي البدلة الواقية، واستمر بها أكثر من 10 ساعات، ونحاول كأطباء عدم الذهاب إلى غرفة الراحة حتى نستطيع متابعة أكبر عدد من المرضى، إضافة إلى أن الذهاب للراحة يستلزم تغيير الزي، وعند العودة نكون ملزمين بارتداء بدلة جديدة، ما يعد هدراً للموارد الطبية، ونحن حريصون على عدم الإسراف في المستلزمات الطبية، وعلى الرغم من توفير القيادة جميع المستلزمات لنا، إلا أن الواجب الوطني يلزمنا بالحفاظ عليها، خصوصاً ونحن نرى دولاً أخرى لا يجد الكادر الطبي فيها مستلزمات الحماية الشخصية، لذلك نسعى دائماً لأن نستمر خلال اليوم كاملاً بالبدلة الواقية نفسها».

وأوضح العامري أن الأطباء والممرضين وضعوا صورهم الشخصية على الزي الطبي، حتى يعرّفوا أنفسهم للمرضى ويقللوا من حدة التوتر لديهم، خصوصاً أن الماسك والنظارة يحجبان معالم الوجه، والعناية بالمريض تستلزم إزالة أي خوف لديه، وهذا يعتبر جزءاً من العلاج. وقال: «أنا رب أسرة، ولدي بنت وحيدة (السيل)، عمرها عامان، وفعلياً لم أشاهدها نهائياً منذ 50 يوماً، منذ أن بدأت مهمتنا في استقبال وفرز حالات (كوفيد-19) في طوارئ مدينة الشيخ خليفة الطبية، وقبلها بشهرين بدأت الاستعدادات والمهام في المستشفى وشركة صحة ودائرة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره في المجتمع، وكانت عودتنا إلى منازلنا لا تتعدى ساعات قليلة».

وأوضح أنه يقيم حالياً في فندق، تم توفيره من قبل المستشفى لجميع الأطباء والممرضين والموظفين الذين يتعاملون مع مرضى «كورونا»، بهدف تقليل الاختلاط قدر الإمكان مع الأسر، ووسيلة تواصله مع أسرته عبر الهاتف، سواء من خلال المكالمات، أو تبادل الفيديوهات والصورة عبر تطبيقات المحادثات، ولا يوجد أي تواصل مباشر، لافتاً إلى أن آخر مرة كان فيها بمنزله منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وكثيراً ما تتصل به طفلته وتبكي بسبب عدم ذهابه للمنزل، خصوصاً أنها صغيرة، ولا تعي ما يدور حولها من أحداث، قائلاً: «رغم صعوبة الأمر على نفسي، إلا هذا الوضع هو الأفضل لسلامتهم حتى تتحسن الأمور». وأشار العامري إلى أن التواصل مع الأصدقاء والزملاء في العمل يتم دون تقارب، وذلك في إطار إجراءات السلامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي في كل التصرفات، وليس مع الأسرة فقط، مضيفاً أن 95% من المرضى الذين يتعامل معهم حالياً مرضى «كوفيد-19». وذكر أن النتائج المترتبة على توسع الفحوص الخاصة بـ«كورونا» تعكس قيمة الإنسان لدى الدولة، ورعايتها لكل من يعيش على أرضها، بغض النظر عن الجنسية أو اللون أو الديانة، مؤكداً أن الإمارات من أوائل الدول في عدد الفحوص، ولديها برامج متقدمة، منها برنامج الفحص الوطني المبكر، ويتم إجراء أكثر من 25 ألف فحص يومياً، مشيراً إلى أن الزيادة الحالية في عدد حالات الإصابة شيء متوقع، وتؤكد أن البرامج المطبقة ناجحة، لأنها تكشف حالات الإصابة ليتم عزلها عن المجتمع، لمنع نقل العدوى لأشخاص آخرين، وبالتالي حماية الجميع.

شكر وعرفان

رفع طبيب الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور سعد مبارك العامري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «على دعمه اللا محدود للكادر الطبي، وتشجيعه لنا، وهذا ليس غريباً على سموه، حيث عهدنا منه دوماً مدنا بالطاقة الإيجابية، كما أن رسالة سمو (أم الإمارات) رفعت من معنوياتنا وحماستنا لمواصلة العمل الدؤوب لحماية المجتمع من فيروس كورونا الذي اجتاح جميع دول العالم».

مهمة إنسانية

«وين بابا»، كلمة ترددها «السيل» التي تخطى عمرها العامين بقليل منذ أن ذهب والدها إلى عمله في طوارئ مدينة الشيخ خليفة الطبية، لاستقبال ومتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دون أن تعي لصغر سنها المهمة الإنسانية العظيمة التي يقوم بها والدها في مواجه هذا الفيروس، الذي أظهر رغم خطورته أبطالاً مجهولين، يتحملون مسؤولية شاقة، ويتصدرون خط الدفاع الأول عن المجتمع.

- 95 %

من المرضى الذين يتعامل معهم العامري مصابون بـ«كوفيد-19».

- «أبوالسيل» يستقبل الحالات المصابة بالفيروس.. ويقضي 10 ساعات بالبدلة الواقية

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