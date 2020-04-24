تمديد تصاريح «تعلم القيادة» بدبي حتى نهاية يونيو

المصدر: هنادي أبو نعمة ■دبي

مددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي صلاحية تصاريح تعلم قيادة المركبات في المعاهد المعتمدة في الإمارة حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك للتصاريح التي صدرت خلال فترة إغلاق معاهد تعليم قيادة المركبات في دبي، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت معاهد التدريب على قيادة المركبات لعملائها أن تلك التصاريح، وكذلك تاريخ فتح الملف المروري للمتدربين، ستبقى سارية وفقاً لتعميمات الهيئة حتى نهاية يونيو المقبل، وإلى أن يتم الإعلان عن قرارات جديدة.

وتم إغلاق معاهد التدريب على قيادة المركبات في دبي في 26 مارس الماضي لمدة أسبوعين، لتتوقف عن إعطاء الدروس العملية والمحاضرات والاختبارات، وذلك لمنع أي نوع من التجمعات خلال فترة التعقيم الوطني وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وجددت الهيئة قرار إغلاق معاهد التدريب على قيادة المركبات بعد انتهاء الأسبوعين أي في السابع من أبريل، لتتوقف عن العمل حتى إشعار آخر، وتم إغلاق كل فروع المعاهد العاملة داخل المراكز والمولات التجارية مع إغلاق تلك المراكز ضمن الإجراءات الوقائية.

وعمدت المعاهد خلال الفترة التي سبقت الإغلاق إلى تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية خلال الاختبارات العملية، حيث توقفت عن اصطحاب ثلاثة طلاب من الممتحنين داخل المركبة خلال الفحص التجريبي أو ما يعرف بفحص الطريق، وتم الاقتصار على وجود طالب واحد فقط في المركبة للخضوع للاختبار، وذلك في إطار تطبيق مسافة التباعد المطلوبة.

20 دقيقة

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية عدداً من المبادرات التي بسطت إجراءات تعليم قيادة المركبات في دبي، مثل السماح لمكاتب التسجيل التابعة لمعاهد تدريب السائقين المنتشرة في أغلب مراكز التسوق بإتمام معاملة فتح الملف المروري ودفع الرسوم والحصول على تصريح التعلم وجدول الحصص في مدة لا تزيد على 20 دقيقة، مقارنة بالوضع السابق الذي كانت الخدمة فيه تستغرق من يومين الى أربعة أيام أحياناً.

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