415 زيارة تفتيشية على منافذ البيع في الحمرية منذ يناير الماضي

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أجرى قسم الصحة العامة في بلدية منطقة الحمرية منذ شهر يناير الماضي 415 زيارة تفتيشية على منافذ البيع، وجّه خلالها إنذاراً لثمانية منها، وخالف سبعة، وصادر 153 كغم من لحوم وأسماك وحبوب جافة ومعجنات.

وأفاد مدير بلدية الحمرية مبارك راشد الشامسي، بأن البلدية استنفرت جهودها بهدف الحفاظ على الصحة العامة في منطقة الحمرية، ونفذت خلال تلك الفترة حملتي توعية بعنوان «سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنافذ البيع خلال شهر رمضان الكريم»،موضحاً أن البلدية ألغت إقامة الخيم الرمضانية، ومنعت بيع المأكولات الغذائية من أمام المطاعم أو وضعها في واجهاتها.

وأكد الانتهاء من المرحلة الأولى من حملة التوعية التي تسبق شهر رمضان الكريم، والتي ستتواصل خلاله، حيث تم التركيز على الإجراءات الوقائية والاحترازية الصارمة لتوصيل الطلبات للمنازل وأهمية الالتزام بارتداء الألبسة الواقية وآلية التخلص منها بالطرق السليمة، بالإضافة لأهمية نظافة وتعقيم صندوق التوصيل قبل وبعد كل طلبية والتأكد من عزله التام، بجانب آلية تسليم الأطعمة والمواد للزبائن والمسافات الآمنة عند التسليم.

وتابع الشامسي أن حملات البلدية راعت محورين أساسيين هما: آلية توصيل الطلبات للمنازل، والقيود الاحترازية لممارسة النشاط خلال شهر رمضان الكريم.

مبارك الشامسي:

البلدية ألغت إقامة الخيم الرمضانية، ومنعت بيع المأكولات أمام المطاعم.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand