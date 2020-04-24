«طرق دبي»: المواصلات العامة للضرورة فقط.. وارتداء الكمامة إلزامي

المصدر: هنادي أبونعمة ■دبي

جددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي دعوتها إلى عدم استخدام وسائل المواصلات العامة، إلا في حالات الضرورة فقط، وعند استدعاء الحاجة، كما أكدت أن لبس الكمامة خلال الوجود في مواقع وسائل النقل وعلى متن رحلاتها إلزامي، مشددة على وجوب اتباع تعليمات المشرفين والسائقين، ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطلبت الهيئة عبر منصاتها الرقمية من ركاب المواصلات العامة التخطيط لرحلاتهم قبل خروجهم من المنزل بمتابعة ما يصدر عنها من تحديثات لخطوط خدمات النقل ومواعيدها، داعية الجميع إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع، وذلك دعماً للجهود والخطط الوقائية المطبقة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وشددت الهيئة على وجوب اتباع إرشادات وتعليمات المشرفين وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة، والحرص على ترك مسافة مترين في منطقة استخدام وسائل النقل وعلى متن رحلاتها.

وتابعت أن «سائق الحافلة لن يتوقف في حال اكتمال عدد الركاب وجلوسهم في كل الأماكن المخصصة لهم وفقاً لمعايير التباعد الجسدي المطلوب تطبيقها في كل أماكن النشاط البشري»، مضيفة أن السائق سيتوقف فقط لإنزال الركاب.

إجراءات وقائية

أهابت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمستخدمي مركبات الأجرة في دبي اتباع الإجراءات الوقائية، والالتزام بالنظم المطبقة في استخدام خدمة التاكسي، والتي من أهمها ألا يزيد عدد الركاب في الرحلة الواحدة على راكبين، فضلاً عن وجوب تعقيم اليدين ولبس الكمامات والمحافظة على نظافة القفازات بالتعقيم المستمر لمنع تسببها بنقل أي من الميكروبات أو الفيروسات.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت عن تطبيق إجراءات وقائية مكثفة تتضمن التنظيف والتعقيم بشكل متواصل لوسائل المواصلات المستخدمة في نقل الركاب، وذلك قبل وبعد استخدامها في توصيلهم، وذلك حرصاً على سلامة الركاب من انتشار عدوى الفيروس.

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand