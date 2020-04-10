بلدية عجمان ترصد 55% تحسّناً في جودة الهواء

المصدر: عجمان ■الإمارات اليوم

أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن التقارير كشفت عن تحسّن ملحوظ في جودة الهواء لبعض الغازات بنسبة تصل إلى 55%، والتي تأتي نتيجة إجراءات البرنامج الوطني للتعقيم وتقييد حركة المركبات، وتتمثل متابعة الدائرة لجودة الحياة برقابتها على مدار الساعة في ظل الظروف الحالية، وتسخير أحدث التقنيات العالمية، مثل تبنيها المركبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للرقابة الفورية على الانبعاثات.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، المهندس خالد معين الحوسني، بأن تحليل بيانات قراءات الغازات المختلفة، خلال شهر مارس الماضي، بيّن تحسناً كبيراً في جودة الهواء وبنسب مختلفة حسب الغازات المقاسة والمناطق التي تمت المقارنة معها، ومقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن نسبة التحسن وصلت إلى أكثر من 55%، وهذا يرجع إلى تقييد الحركة وقلة استخدام المركبات، والتي تعتبر المصدر الرئيس لتلوث الهواء في الدولة، كما أن التحسن في غازات أخرى يرجع إلى التراجع في الحركة الصناعية، وفي بعض الفترات وصلت نسبة التحسن إلى 70%.

بدورها، ستقوم الدائرة بتطبيق العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الهواء في الإمارة في الفترة المقبلة، من خلال تطبيق استراتيجية جودة الهواء المعتمدة بالدائرة.