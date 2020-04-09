الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كولومبيا لمواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي ■وام

أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وتأتي المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس «كورونا»، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحدّ من انتشاره.

وقال سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا، سالم العويس: «يأتي إيصال المساعدات إلى كولومبيا تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة، وإظهار التضامن مع الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة». وأضاف أن «هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة الفيروس»، مؤكداً وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب كولومبيا وكل شعوب العالم، للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية. وأشار إلى أن «طائرة الإغاثة قامت بإعادة 63 مواطناً كولومبياً من الإمارات إلى وطنهم».