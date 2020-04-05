«الصحة» تحذر من لقاحات وعلاجات احتيالية لفيروس «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الاختبارات واللقاحات والعلاجات الاحتيالية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية في الدولة، إن شركات عدة تعرض منتجات غير معتمدة للكشف عن «كورونا» وعلاجه.

وأوضحت أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية ولجنة التجارة الفيدرالية، وجّهتا رسائل تحذيرية إلى سبع شركات تبيع منتجات احتيالية متعلقة بـ«كوفيد-19»، لافتة إلى أن هذه المنتجات غير معتمدة، وتشكّل مخاطر كبيرة على صحة المرضى وتنتهك القانون. وأضافت الوزارة أن إدارة الغذاء توصي بالحذر من المواقع الإلكترونية والمتاجر التي تبيع منتجات تدعي أنها تمنع أو تعالج «كوفيد-19»، محذرة من تعاطي أي نوع من أنواع الكلوروكين إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الطبيب، وذلك من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الإمارات، ويجب الحذر من اقتناء الدواء من خلال مصادر غير مشروعة أو من خلال الإنترنت.

إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ولجنة التجارة الفيدرالية، حذرتا سبع شركات تبيع منتجات احتيالية.