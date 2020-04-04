منافذ بيع تتوسع في إجراءات الوقاية لحماية المتسوقين

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

وضعت جمعيات تعاونية ومراكز تسوق في الدولة شروطاً لدخول المتسوقين إليها، منها قياس درجة حرارتهم وإلزامهم بارتداء قفازات وكمامات، وتعقيم أيديهم قبل السماح لهم بالدخول كإجراء احترازي من فيروس «كورونا»، ولحماية المتسوقين حرصاً على سلامتهم.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية في مراكز تسوق وقوف متسوقين في طوابير انتظار لفحص الحرارة من قبل موظفي المراكز التجارية، وتوزيع كمامات وقفازات لمن لا يرتديها لضمان سلامتهم وصحتهم، كما تم رصد عملية تعقيم عربات التسوق قبل تسليمها إلى أي زبون.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية ألزمت جميع المتسوقين بارتداء الكمامات والقفازات قبل الدخول إلى منافذ البيع حرصاً على سلامتهم، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف أن التعاونية وفرت قفازات للزبائن على مداخل المنافذ ووضعت أكياساً بلاستيكية على كل عربات التسوق التي يتم تعقيمها بشكل مستمر قبل تسليمها للزبائن.

وأشار إلى أنه يتم تعقيم عربات التسوق بالمياه والصابون والمعقمات يومياً، إضافة إلى توفير المعقم على مداخل الجمعية في جميع فروعها ليستخدمه الزبائن في تعقيم أيديهم قبل وبعد التسوق.

وفي جولة بمراكز تسوق كارفور واللولو وسفير في عجمان وأم القيوين، تبين وجود موظف لقياس حرارة المتسوقين كشرط إلزامي لدخول المراكز من أجل سلامة وصحة جميع المتسوقين، ويتم فحص حرارة الجميع قبل السماح لهم بالدخول للتسوق.

كما رصدت «الإمارات اليوم» في عجمان عمليات تعقيم عربات التسوق ووضع معقمات أمام مدخل مراكز تسوق كخدمات مجانية للمتسوقين، وكذلك وضع علامات على الأرض مقابل منافذ الدفع لتوعية الجمهور بأهمية ترك مسافة لا تقل عن مترين لمنع انتقال الفيروس، وتركيب حواجز بلاستيكية شفافة أمام كاونترات الدفع للفصل بين الزبون والمحاسب لحماية الجميع.

من جهته، قال مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية في دبي، وليد المغربي، إن الجمعية تقوم بقياس حرارة المتسوقين وعمال الشركات الموردة للمواد الغذائية والمنتجات وجميع الموظفين قبل دخولهم للجمعية يومياً، كإجراء وقائي للحد من فيروس «كورونا»، مضيفاً أن جميع الزبائن متعاونون مع الإجراءات، ويأتون للجمعية وهم يرتدون الكمامات والقفازات.

وتابع أن الجمعية خصصت عمالاً لتعقيم عربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قبل المتسوقين، إضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين بجميع أنواعها وبمختلف الأسعار.