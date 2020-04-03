«صحة دبي» تشدّد على اتباع التدابير اليومية للوقاية من «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

شدّدت هيئة الصحة في دبي على ضرورة اتباع تدابير يومية عدة، للوقاية من فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، لحماية فئات المجتمع كافة، خصوصاً كبار السن من المواطنين والمقيمين وذوي الأمراض المزمنة.

وشدّدت الهيئة على ضرورة التزام وتقيد كل فئات المجتمع بالنصائح والإرشادات التي تصدرها الجهات الصحية في الدولة، لتفادي الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خصوصاً فئة الكبار من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة على ضرورة البقاء في المنازل، وتجنّب التجمعات والأماكن المزدحمة، وغسل اليدين باستمرار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبناها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وأوضح استشاري الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، الدكتور وليد الفيصل، على أهمية اتباع تدابير وقائية للحماية من الفيروس، تتمثل في «تجنّب لمس الأسطح في الأماكن العامة، التي يلمسها الآخرون، مثل: أزرار المصاعد، ومقابض الأبواب، وعربات التسوّق، وغيرها، مع ضرورة استخدام منديل ورقي لتغطية اليدين في حال الاضطرار إلى لمس شيء ما، وغسل اليدين بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة، وتجنّب لمس الوجه والأنف والعينين، إضافة الى تنظيف وتطهير المنزل، من أجل التخلص من العوامل المُمرضة، وتجنّب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خصوصاً في الأماكن قليلة التهوية، وتجنّب السفر غير الضروري».

وقال الفيصل: «إن أكثر الفئات العمرية عُرضة للإصابة بالمرض هم كبار السن، والمرضى الذين يعانون حالات طبية مزمنة، مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الرئة».

ودعا الدكتور الفيصل هذه الفئة إلى البقاء في المنازل قدر المستطاع، وعدم الاقتراب من المرضى الذين يبدون أعراضاً تشبه الإنفلونزا، مع الالتزام بتنظيف اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خصوصاً بعد تنظيف الأنف والسعال والعطس، أو بعد زيارة الأماكن العامة، وفي حال عدم توافر الماء والصابون، استخدم منظف اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة 60%.

ونصح الفيصل هذه الفئة من المجتمع بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لتجنّب الاقتراب من المرضى لتفادي نقل العدوى، والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية للحصول على كمية إضافية من الأدوية في حال البقاء بالمنزل.