«صحة دبي»: تدابير يومية تحميك من «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

شددت هيئة الصحة في دبي على ضرورة اتباع عدة تدابير يومية، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لحماية كافة فئات المجتمع، خصوصاً كبار السن من المواطنين والمقيمين وذوي الأمراض المزمنة.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام وتقيد فئات المجتمع كافة بالنصائح، والارشادات التي تصدرها الجهات الصحية في الدولة لتفادي الاصابة بفيروس كورونا، خصوصاً فئة الكبار من المواطنين، والمقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة على ضرورة البقاء في المنازل، وتجنب التجمعات، والأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي باستمرار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبناها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد استشاري الصحة العامة في الهيئة، الدكتور وليد الفيصل، أهمية اتباع عدة تدابير وقائية للحماية من الفيروس، تتمثل في «تجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة، والتي يلمسها الآخرون مثل أزرار المصاعد، ومقابض الأبواب، وعربات التسوق، وغيرها، مع ضرورة استخدم منديلاً ورقياً لتغطية اليدين في حال الاضطرار إلى لمس شيء ما، وغسل اليدين بعد لمس الأسطح في الأماكن العامة، وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين، إضافة إلى تنظيف وتطهير المنزل من أجل التخلص من العوامل المُمرِضة، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، خصوصاً في الأماكن قليلة التهوية، تجنب السفر غير الضروري».



وقال إن أكثر الفئات العمرية عرضة للإصابة بالمرض هم«كبار السن، والمرضى الذين يعانون حالات طبية مزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الرئة».



ودعا الفيصل هذه الفئة إلى البقاء في المنازل قدر المستطاع، وعدم الاقتراب من المرضى الذين يبدون أعراضاً تشبه أعراض الأنفلونزا، مع أهمية الالتزام بتنظيف اليدين بصورة منتظمة بالماء والصابون لمدّة 20 ثانية على الأقل خصوصاً بعد تنظيف الأنف والسعال والعطس أو بعد زيارة الأماكن العامة، وفي حال عدم توافر الماء والصابون، استخدم منظف اليدين الذي يحتوي على كحول بنسبة 60%.

ونصح هذه الفئة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الاقتراب من المرضى لتفادي نقل العدوى، والتواصل مع مقدمي الرعاية الصحية للحصول على كمية إضافية من الأدوية في حال البقاء في المنزل، والتأكد من الحصول على الأدوية التي يتم صرفها دون وصفة طبية، والمواد الطبية لمعالجة الحمى والأعراض الأخرى.

وشدد الفيصل على ضرورة تجنب الاختلاط مع الأشخاص القادمين من السفر خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية قبل أو أثناء أو بعد السفر.



وأكد أهمية استقاء المعلومة الصحيحة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات أو أية معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية، وفي حال طلب دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع على الرقم: 80011111، أو دائرة الصحة في أبوظبي على الرقم 8001717، أو هيئة الصحة في دبي على الرقم 800342.