39 عملية إجلاء لمواطني الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإجراءات اللازمة كافة لإجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم في الخارج، بالتنسيق مع السفارات والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، فقد قامت الوزارة والبعثات بالتواصل مع مواطني الدولة للاطمئنان على أحوالهم وتسهيل الإجراءات كافة لإعادتهم ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين، ويأتي ذلك بعد صدور قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في عدد من الدول حول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، إنه تم إنجاز 39 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني الدولة ومرافقيهم حتى الآن، حيث بلغ عدد من تم إجلاؤهم 1743 شخصاً، فيما يجري العمل على 25 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد حرص ومتابعة قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم إلى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وكل الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لمراقبة تطورات الأوضاع، ولإجلاء مواطني الدولة ومرافقيهم بأمان وسلامة.