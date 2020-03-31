إغلاق 8 صيدليات لرفعها أسعار الكمامات بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ثماني صيدليات، وتمت مخالفة أربع صيدليات، وتنبيه تسع أخرى، بعد ورود شكاوى من قبل مستهلكين برفع أسعار السلع، خصوصاً تلك المتعلقة بالكمامات والمعقمات وأغطية اليد (القفازات)، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرادعة، وفقاً للقوانين المعمول بها.

وأكدت الدائرة أنها تتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة استغلال بعض بعض التجار ومراكز البيع التجارية للظروف الراهنة، مشيرة إلى أن فرق الضبط التجارية على أتم الاستعداد لرصد هذه الحالات والتجاوزات، وتعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لوضع حد للمخالفين والمتجاوزين.

وتهيب بالجمهور ضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أوالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها Sharjaheconomic أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.