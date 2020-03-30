سحب 3 أنوع معقمات لليدين من الأسواق

المصدر: عمرو بيومي ـ أبوظبي

أبلغ صيادلة، «الإمارات اليوم»، تلقيهم تعميم من الجهات الصحية المسؤولة، خاص بسحب منتجات من معقم اليدين المتوفر بالأسواق، وذلك على ضوء تحليل الجهات المختصة، لعينات من هذه المنتجات في المختبر المركزي الصيدلاني، في إطار مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية بعد التسويق، وأظهرت نتائج الحليل المخبري عدم مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية المعتمدة لمنتجات معقمات اليدين كمضادات للميكروبات والفيروسات.

وأشار الصيادلة إلى أن التعميم تضمن أسماء ثلاثة منتجات، لافتين إلى أن سبب سحب المنتجات الثلاثة يعود إلى أن نسبة الكحول بها أقل من 60%، مؤكدين أنه تم إيقاف بيع هذه المنتجات بناء على التعميم الرسمي.