«صحة دبي»: 3300 متطوّع لدعم جهود التصدي لـ «كوفيد-19»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأن عدد المتطوّعين المسجلين لديها، لدعم الجهود المبذولة في التصدي لفيروس «كورونا»، بلغ 3300 متطوّع من فئات الأطباء والتمريض والمسعفين والإداريين.

وقال رئيس مجلس الشباب ومنسق المتطوّعين في الهيئة، الدكتور خالد لوتاه، لـ«الإمارات اليوم»: «إن منصّة التطوّع تشهد تسجيل نحو 100 متطوّع على الأقل يومياً».

وأضاف أن «العدد المسجل من المتطوّعين شمل 450 طبيباً، و90 ممرضاً وممرضة، فيما توزعت بقية الأعداد لتشمل مسعفين وإداريين».

وكانت هيئة الصحة في دبي أطلقت، أخيراً، منصّة تطوّعية سمّتها «أبطال الصحة»، دعماً للجهود الوطنية، ولكوادر الطبيين والإداريين، الذين يشكلون الصفوف الأمامية في مواجهة التحدي ضد فيروس «كورونا» (كوفيد-19).