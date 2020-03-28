193 خدمة «عن بعد» في محاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- الإمارات اليوم

باشرت دائرة محاكم رأس الخيمة في توفير الحلول التقنية والقانونية والإجرائية اللازمة لتفعيل خدماتها القضائية والتوثيقية لمتعامليها «عن بعد»، حيث حولت الدائرة 193 خدمة إلكترونية من خلال موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني، التي تمكن متعاملي الدائرة من استخدامها على مدار الساعة، ودون الحاجة للحضور إلى المحاكم.

وقال رئيس دائرة المحاكم، المستشار أحمد محمد الخاطري: «تم توفير الخدمات (عن بعد) من خلال تنظيم إجراءات العمل وقنوات التواصل، واستخدام الخدمات الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي، تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية الطارئة التي تستوجب التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده، وفي الوقت نفسه تسهيلاً على المتعاملين لإتمام معاملاتهم في ظل الأوضاع الحالية».

وأوضح أن الدائرة وفرت العديد من خدماتها من خلال باقات متخصصة للمحامين والأفراد والشركات والبنوك، كتسجيل القضايا الابتدائية والاستئناف وطعون التمييز والأمور الوقتية والمستعجلة، وتقديم ومتابعة الطلبات القضائية، وطلبات التنفيذ، وطلبات الصرف في الأمور الوقتية والمستعجلة، إضافة إلى توفير خدمات الاستعلام عن تفاصيل جميع أنواع القضايا وقضايا التنفيذ، والاطلاع على ملف الدعوى.