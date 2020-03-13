«إسعاف دبي» تستعد لتشغيل أول مركبة كهربائية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تستعد مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لإطلاق أول مركبة إسعافية كهربائية صديقة للبيئة، لتكون جاهزة للعمل والاستجابة السريعة خلال معرض «إكسبو 2020»، وذلك في إطار تعزيز طرق السلامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي: «تم بحث آخر الاستعدادات لهذا الحدث مع القائمين على شركة واس WAS الألمانية المطورة للمركبة الكهربائية، واستعراض إدخال التعديلات المناسبة ليتلاءم استعمالها مع الأجواء الحارة في الخليج وطبيعة الطقس طوال أيام السنة، بحيث يأتي متوافقاً مع سياسة دولة الإمارات في تحفيز عوامل الاستدامة في جميع المجالات، لاسيما في مجال إدارة الطوارئ وخدمة ونقل المرضى والمساهمة في سرعة الاستجابة».

وأكد أن إطلاق السيارة الكهربائية يعد الخطوة الثانية في تفعيل الخدمات الكهربائية بالمؤسسة التي أطلقت أولى خدماتها الكهربائية الصديقة للبيئة بداية عام 2019، وهي دراجة كهربائية لا تخلِّف أي انبعاثات ضارة، وتعمل بكفاءة المركبات الحالية، وتستخدم للتدخل السريع والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة، خصوصاً في أوقات الذروة وأماكن الازدحام الشديد.

وأشار إلى أن دبي هي أول مدينة عربية تستقبل وتتعاقد على اقتناء هذا النوع من سيارات الإسعاف، وذلك في إطار سعي المؤسسة المتواصل لتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها، وضمن محور المدينة الخضراء وتبني وسائل نقل صديقة للبيئة، واستكمال أسس مدينة دبي الذكية.

- خليفة بن دراي:

«دبي أول مدينة عربية تستقبل وتتعاقد على اقتناء هذا النوع من سيارات الإسعاف».