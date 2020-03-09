سفارات الدولة تطبّق إجراءات وقائية من «كورونا»

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

طبقت سفارات وقنصليات الإمارات في بعض البلدان مجموعة من الإجراءات الوقائية على زوارها من المراجعين، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وكشف الحالات المصابة بشكل استباقي.

ومن بين الإجراءات، ارتداء المراجعين الأقنعة الطبية (الكمامة)، والخضوع للكشف الحراري، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية بالاحتياطات الصحية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

وتفصيلاً، بدأت قنصلية الإمارات في كراتشي، الجمعة الماضية، بتطبيق الكشف الحراري على مراجعيها، موضحة، عبر حسابها على موقع «تويتر»، أنها ستبدأ باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الكشف الحراري على المراجعين.

كما ألزمت القنصلية العامة للإمارات في هونغ كونغ مراجعيها بارتداء الأقنعة الطبية.

وتوجهت لزائريها عبر حسابها على موقع «تويتر»، راجية منهم الالتزام بالتدابير الوقائية، وارتداء الأقنعة الطبية، حسبما نصحت به حكومة هونغ كونغ.

وكانت القنصلية العامة للدولة علقت خدماتها، قبل أن تعاود استئناف العمل في 10 فبراير الماضي، موصية مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر، والتواصل معها في حالات الطوارئ.

ونفذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في وقت مبكر، عبر بعثاتها في الخارج، حملة توعية بشأن الإجراءات الوقائية من الفيروس، حيث حذّرت المواطنين المسافرين إلى الصين ودول أخرى من إهمال الاحتياطات الصحية الوقائية، ومن أهمها تجنب الحيوانات ومنتجاتها، وعدم الاختلاط بالمرضى، أو السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

ودعت سفارتا الإمارات في كوريا الجنوبية وإيطاليا المواطنين إلى تأجيل سفرهم إلى هاتين الدولتين، احترازياً، بسبب فيروس كورونا، بعد دعوة مماثلة في وقت سابق صدرت من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن السفر إلى جمهورية الصين الشعبية.

وقررت الوزارة منع المواطنين من السفر إلى إيران وتايلاند، بعد إصدارها تحذيراً من السفر إلى الصين.

وقالت، عبر حسابها عبر موقع «تويتر»: «في ظل ما تشهده دول عدة من انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد، كورونا، وحرصاً على سلامة المواطنين، تنصح الوزارة مواطني الدولة باتباع إرشادات الوقاية من الفيروس الصادرة عن الجهات الصحية المختصة في الإمارات».

وشدّدت على ضرورة أن يلتزم المواطنون الموجودون في هذه الدول بأهمية اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية، حفاظاً على صحتهم.

كما نشرت مجموعة من النصائح الخاصة بفيروس كورونا، المنتشر في الصين ودول عدة حول العالم، هي تجنب الحيوانات (حية أو ميتة)، وأسواق الحيوانات، والمنتجات التي تأتي من الحيوانات (مثل اللحوم غير المطهوة)، وتجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، وغسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوافر الصابون والماء، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

- وزارة الخارجية قررت منع المواطنين من السفر إلى إيران وتايلاند، بعد إصدارها تحذيراً من السفر إلى الصين.