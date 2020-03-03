"الصحة" ترفع تعليق واستيراد دواء قرحة المعدة والحموضة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

رفعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التعليق المفروض، منذ سبتمبر الماضي، على تسجيل واستيراد وتسويق المنتج Giotac 150mg، ويعد هذا المنتج أحد منتجات "الرانتيدين"، التي تستخدم في علاج الحموضة بالمعدة ومنع القرحة.

وقالت الوزارة، في تعميم أرسلته إلى كل المنشآت الصحية بالدولة، إن هذا المنتج لشركة جلوبال فارما، ويستخدم لعلاج ومنع القرحة في المعدة والأمعاء، كما يعالج حموضة المعدة، وأن المنتج مسجل لديها في إدارة الدواء بالوزارة.

وكشفت الوزارة عن سببين لرفع التعليق المفروض على الاستيراد وتسجيل وتسويق المنتج، يتمثلان في اجتياز اختبار NDMA للمادة الفعالة والمنتج، وإثبات جودة ومأمونية المنتج حسب المعايير الدولية.