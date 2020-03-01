«الصحة» تستقطب 31 طبيباً ضمن برنامج الأطباء الزائرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لشهر مارس 2020، الذي استقطبت خلاله 31 طبيباً، باختصاصات متنوعة من نخبة الاستشاريين حول العالم، لتقديم خدمات تشخيصية وجراحية للمرضى، وفق أحدث الممارسات العالمية، ويتضمن الجدول لأول مرة اختصاص الجراحة التجميلية للأطفال.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر مارس، المرضى المراجعون في 10 مستشفيات تابعة للوزارة. وتشمل في الشارقة؛ القاسمي والكويت وكلباء وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال، إضافة إلى مستشفيات عبيدالله وصقر وعبدالله بن عمران للنساء والولادة برأس الخيمة، ومستشفيات الفجيرة ومسافي بالفجيرة.

وتشمل خبرات الأطباء الزائرين، 26 تخصصاً، من ضمنها أمراض الجلدية، وطب حديثي الولادة، والطب الطبيعي والتأهيلي (إصابات العمود الفقري وعلاج الألم)، وأمراض الطب النفسي (الاكتئاب والاضطراب الوجداني)، جراحة السمنة (الجهاز الهضمي العلوي)، وجراحة العظام (الكتف)، وأمراض الغدد الصماء (أمراض السكر)، وأمراض المسالك البولية، والأمراض الصدرية واضطراب النوم، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة (جراحة تجميل الأنف، جراحة الوجه والفكين، ترميم طبلة الأذن)، وطب العيون، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الطوارئ، وأمراض النساء (الجراحات الروبوتية)، وجراحة الأعصاب، والجراحة التجميلية للأطفال، وأمراض الرئة للأطفال، وأمراض الكلى للأطفال، وأمراض الأعصاب للأطفال، وأمراض الدم للأطفال.

وأشار مدير مكتب الأطباء الزائرين الدكتور سلطان أحمد الشريف، إلى أن برنامج شهر مارس يشهد استقطاب 12 طبيباً جرّاحاً في تخصصات معقدة، ولا سيما جراحة الأعصاب، وجراحة شبكية العين، وجراحة الوجه والفكين، والجراحة التجميلية للأطفال، من دول رائدة في هذا المجال ومتميزة بكفاءة منظومتها الطبية.