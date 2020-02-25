"صحة دبي" تدخل أدوية بيولوجية جديدة لعلاج السرطان والروماتيزم قريباً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها بصدد إدخال أدوية بيولوجية جديدة لعلاج عدة أمراض أبزرها السرطان، الروماتيزم والجهاز الهضميوالعصبي والأمراض الجلدية، وذلك خلال العام الجاري، فيما بلغ عدد أصناف الأدوية المسجلة لدى الهيئة 1400 صنف دوائي لعلاج الأمراض المختلفة.

وقال مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات"، الدكتور علي السيد في تصريحات صحافية اليوم أن حجم سوق الأدوية في الدولة سيصل إلى 13.5 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.21 مليار درهم بحلول عام 2025.

ولفت في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" أن عدد مصانع الادوية في الدولة وصل إلى 34 مصنعا بعد ان كانت 16 مصنعا عام 2015 لافتا الى أن الزيادة جاءت بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرينوالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين من مختلف الجنسيات .

وقال أن عدد أصناف الادوية المسجلة في الهيئة وصل الى 1400 صنف دوائي منها الادوية البيولوجية والجينية اضافة الى احدث المنتجات الدوائية عالميا.

وقال الدكتور علي السيد أن مهنة الصيدلة تشهد اليوم تحولا جوهريا مع الاتجاه نحو زيادة الأتمتة والروبوتات والارتقاء بمستوى الخدماتذات الجودة العالية، ومع التطورات الكثيرة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية وتوافر التقنيات الجديدة والبنية التحتية الحديثة، فإنه منالمهم للغاية أن يعزز المختصون في مجال الصيدلة من معارفهم والاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات في هذا المجال".