استئصال ورم نادر يصيب 1 من بين مليون شخص‎ في إمارة العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تمكن فريق جراحة الأعصاب في مستشفى توام في العين، من استئصال ورم كبير نادر «Retro-Clival Chordoma» في قعر الجمجمة عبر تجويف الأنف لمريض يبلغ من العمر 24 عاما خلال عملية جراحية دقيقة ناجحة استغرقت نحو 12 ساعة باستخدام تقنيات جراحية جديدة متقدمة بالمنظار.

وتماثل المريض للشفاء دون اية مضاعفات بعد معاناة طويلة مع الالم نتيجة الضغط الشديد الذي كان يسببه الورم على جذع الدماغ والذي اثر كذلك على قدرته على الابصار.

وأوضح استشاري جراحة الاعصاب ورئيس الفريق، الدكتور محمد العشا، ان الورم المستأصل يعد من الأورام الدماغية النادرة جدا حيث يبلغ معدل الاصابة به واحد في المليون سنويا وينمو هذا الورم النادر تدريجيا خلف عظم قعر الجمجمة في المنطقة التي تفصل بين الحلق وجذع الدماغ الذي يتعرض لضغط متزايد مع زيادة حجم الورم ما يتسبب بدوره في حدوث بعض الاعراض كازدواجية النظر، ضعف في حركة الوجه والبلع واللسان وتغيير في نبرات الصوت بالاضافة الى اضطراب في حركة الأطراف وفي الإحساس وتعرض حياة المريض للخطر بوجه عام.