"الصحة" تراقب مستجدات كورونا وتؤكد عدم تسجيل أية حالات ذات صلة بالفيروس

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع رسالة تطمينيه، لكافة أفراد المجتمع أكدت خلالها مراقبتها المستمرة لمستجدات فيروس كورونا الجديد بالصين، وأنها لم تسجل أية حالات التهابات رئوية حادة متعلقة بالفيروس، وأن الوضع لا يشكل خطراً على الصحة العامة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة أنها، بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من أي جائحات صحية، حيث أن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

من جهته أكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية، ودراسة احتمالية دخول حالات مرضية الى الدولة، والتأكد من الجاهزية اللازمة في المنافذ للتعامل مع أي مخاطر صحية للقادمين للدولة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات المعيارية عند اكتشاف حالات مرضية، وتبليغ السلطات الصحية قبل الوصول واتباع إجراءات استقبال الحالات ونقلها للمستشفيات المحددة.

ونصحت الوزارة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على الموقع الالكتروني للوزارة والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.