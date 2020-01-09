«التثقيف الصحي» بالشارقة تُعلن عن مبادرات لترسيخ أنماط صحية سليمة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والجمعيات الداعمة للصحة التابعة لها عن مبادراتها وبرامجها المتنوعة، التي تعتزم تنظيمها خلال العام الجاري، تماشياً مع شعار «عام الاستعداد للخمسين»، بهدف ترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى أفراد المجتمع كافة وتحسين الصحة العامة في إمارة الشارقة، وصولاً إلى توفير حياة أفضل تضمن رفاهية وسلامة وسعادة المجتمع، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

ومن أبرز البرامج والمبادرات التي تم استعراضها خلال مؤتمر صحافي في مقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، استكمال مراحل العمل في برنامج المدارس الصحية، وبرنامج وازن، فضلاً عن الكشف عن العديد من المبادرات والبرامج الخاصة بالجمعيات التي تتمحور حول تعزيز جهود الإمارة على صعيد التوعية والتثقيف وسبل الوقاية من مختلف الأمراض، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية، وممارسة العادات السليمة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت مدير إدارة التثقيف الصحي إيمان راشد سيف، أن شعار «الاستعداد للخمسين» الذي أعلنته القيادة في مستهل هذا العام كان مرتكزاً للخطة الاستراتيجية لإدارة التثقيف الصحي في عام 2020، وشكل خارطة طريق للمبادرات والبرامج التي ستنفذها الإدارة والجمعيات العاملة تحت مظلتها.

أساليب توعوية مبتكرة

أشارت مدير إدارة التثقيف الصحي إيمان راشد سيف، إلى أن الإدارة عملت هذا العام على صياغة أساليب توعوية جديدة للوصول ببرامجها إلى كل شرائح المجتمع وجميع الفئات العمرية، تتضمن تنظيم العديد من الأنشطة الميدانية وتعزيز المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات الكبرى التي تشهدها الإمارة وخارجها.