100 عملية جراحية يومياً في مستشفيات «صحة دبي»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد مدير عام هيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي، بأن نسبة الأخطاء الطبية في دبي بلغت 1.39 خطأ لكل 10 آلاف عملية، أقل من المؤشر الوطني للأخطاء الطبية المحدد بـ«خطأين لكل 10 آلاف عملية»، مؤكداً أن قانون المسؤولية الطبية حفظ حقوق المرضى والأطباء، في الوقت الذي تُجرى في دبي 124 ألف عملية جراحية سنوياً، منها 100 عملية جراحية تُجرى في مستشفيات الهيئة يومياً، وبلغ إجمالي الحالات الطارئة التي استقبلتها مستشفيات الهيئة 3.3 ملايين حالة خلال العام الماضي.

وأوضح القطامي لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تحرص على حفظ حقوق المرضى في قانون المسؤولية الطبية، مشيراً إلى أن لجاناً مختصة مكونة من جهات محايدة تشمل أطباء من القطاعين الخاص والحكومي ومن إمارات مختلفة تنظر الشكاوى في الأخطاء الطبية التي ترد للهيئة، لإصدار التقارير التفصيلية بشأنها بعد دراستها بشكل متأنٍّ، وفي حال لم يرتضِ المريض بما آلت إليه اللجنة يمكنه اللجوء إلى المحكمة، التي بدورها تعهد القضية الى استشاريين للبت فيها.

وأكد أن إجراءات التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، موحدة على القطاعين الحكومي والخاص، دون استثناء، وتتضمن آلية عمل تضمن دقتها وحيادها التام، سواء كانت الشكوى تخص طبيباً في مستشفى خاص أو حكومي.

ولفت إلى أن العام الماضي أجرت مستشفيات الهيئة 31 ألفاً و924 عملية جراحية، ما يعادل نحو 100 عملية يومية، فيما يبلغ عدد العمليات الجراحية الكبرى منها 17 ألفاً و917 عملية، في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي العمليات في القطاعين الحكومي والخاص 124 ألف عملية.

وتابع: «رصدت الهيئة نحو 10 ملايين زيارة لجميع مستشفيات دبي الحكومية والخاصة خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الفحوص الطبية نحو 10 ملايين فحص طبي، بما يقارب 10 آلاف فحص يومياً، الأمر الذي يعكس حجم وضخامة وتنافسية القطاع الصحي في الإمارة».

وأكد أن الهيئة تعمل بكل مؤسساتها وقطاعاتها وجميع منشآتها الطبية على تحسين جودة الحياة، وضمان مستقبل صحة أفضل، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، حيث يرتكز عمل الهيئة اليومي على تحقيق هذه الأهداف، وعلى خدمة الناس وسعادتهم، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها إمارة دبي، لتأسيس نظام متكامل للرعاية الصحية، يتوافق في معاييره وحلوله الذكية والمبتكرة، مع أفضل النظم العالمية، ومع الاشتراطات والضوابط التي تحكم الاعتمادات والاعترافات الدولية، خصوصاً أن العالم كله أصبح ينظر إلى دبي، ومكانتها، ويراقب تحولاتها وتطورها اللافت السريع.

20.5 % زيادة في عدد العمليات

بلغ عدد العمليات الجراحية بمستشفيات هيئة الصحة في دبي خلال العام الماضي، 31 ألفاً و924 عملية جراحية، منها 17 ألفاً و917 عملية كبرى و14 ألفاً وسبع عمليات صغرى، بزيادة 20.5% على إجمالي عدد العمليات التي تم إجراؤها عام 2017، والتي بلغت 26 ألفاً و490 عملية جراحية.

وكشف تقرير للهيئة أن عدد العمليات التي أجراها مستشفى راشد خلال العام الماضي من المجموع الكلي لهذه العمليات بلغ 14 ألفاً و387 عملية، منها 6849 عملية كبرى، و7538 عملية صغرى، بينما أجرى مستشفى دبي خلال العام الماضي 10 آلاف و647 عملية، منها 6548 عملية كبرى، و4099 عملية صغرى.

كما بلغ عدد العمليات التي أجراها مستشفى لطيفة للنساء والأطفال 5858 عملية، منها 3925 عملية كبرى، و1933 عملية صغرى، بينما أجرى مستشفى حتا خلال العام الماضي 1032 عملية منها 595 عملية كبرى، و437 عملية صغرى.