«خليفة الطبية» تطلق عيادة «ما قبل الغسيل الكلوي» في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أطلقت مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان عيادة «ما قبل الغسيل الكلوي»، التي تقوم ببرنامج متكامل تثقيفي وتوعوي، من خلال تقديم المحاضرات للمرضى وذويهم، لإعدادهم نفسياً وتقنياً لغسيل الكلى، كما تقوم العيادة بإعطاء التوعية الضرورية، بهدف تقليل أي أثر جانبي أو مضاعفات لمراحل غسيل الكلى، وتقديم النصائح الطبية المختلفة، مثل تغيير نمط الحياة ونمط غذائي وصحي يتوافق بشكل إيجابي مع مرحلة الغسيل.

وتستقبل عيادة غسيل الكلى في مدينة خليفة الطبية بعجمان 70 مريضاً للغسيل الدموي، بواقع 900 جلسة غسيل شهرياً، و11 ألف جلسة غسيل سنوياً، فيما تستقبل العيادات الخارجية في المستشفى نحو 120 مريضاً شهرياً من إمارة عجمان والمناطق المحيطة بها.

وقال رئيس وحدة غسيل الكلى في مستشفى خليفة في عجمان، الدكتور مصطفى كامل، لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة تقديم البرنامج التثقيفي للمرضى، جاءت لتقديم مستوى رعاية أفضل، والحد من توتر مرضى القصور الكلوي وذويهم في المرحلة الأولية للغسيل الكلوي.

وتابع: «يقدم البرنامج طاقم مؤهل يضم التخصصات المعنية كافة، لتوفير الدعم اللازم، إذ يضم ممرضة تثقيف، وأخصائي كلى، وأخصائي تغذية، وأخصائي الصحة النفسية».

وأضاف أن المستشفى أدخل أخيراً خدمة الغسيل الكلوي (بريتوني) في المنازل، لمساعدة مرضى الفشل الكلوي، لممارسة حياتهم بشكل أفضل، حيث لاقت الخدمة الجديدة قبولاً كبيراً من قبل المرضى، وأثبتت فاعليتها، إذ إن الخدمة تتضمن إعطاء الإرشادات الخاصة لاستخدامها، ما يمكن المرضى من الحصول على الخدمة في المنازل دون الحاجة إلى التوجه إلى المستشفيات.

وأشارت أخصائية أمراض الكلى، الدكتورة شيخة راشد علي، إلى أنه قد تم حديثاً الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وحدة الكلى في المستشفى، لتكون وحدة متكاملة وشاملة، تغطي جميع جوانب أمراض الكلى وعلاجها، بما في ذلك إعداد المريض قبل زراعة الكلى والمتابعة بعد الزراعة، وإضافة خدمة أخذ خزعة الكلى للفحص الدقيق، ليكون المركز الوحيد الذي يوفر الخدمة في المناطق الشمالية.