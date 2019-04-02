إنشاء مستشفى لجراحة اليوم الواحد في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي ــ عجمان

كشفت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان، عن بدء إنشاء مشروع مستشفى زايد لجراحة اليوم الواحد الخيري، بكلفة 25 مليون درهم، لمواكبة التطورات الصحية في الدولة بمعايير دولية، والإسهام في تقديم أفضل الرعاية الصحية للفئات المحتاجة، وذوي الدخل المحدود، وجميع فئات المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية، الدكتور حقي إسماعيل، أن الجمعية استكملت جميع متطلبات انشاء مستشفى زايد لليوم الواحد، من موافقات الوزارة والجهات المعنية لإنشائه وفق أفضل المعايير المتبعة بمجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى البدء فعلياً بعمليات البناء وجاري العمل بشكل مكثف لإنهاء المشروع، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله واستقبال المرضى خلال العام المقبل، حتى يكون داعم أساسي لعلاج المتعسرين مالياً.

وتابع أن المستشفى يضم 15 سرير للمرضى الذين يحتاجون الجراحات أو العمليات البسيطة والولادة، إضافة إلى قسم غسيل كلى بواقع ست أسر، وغرفة عمليات ولادة، وعيادات خارجية، إضافة إلى مختبر أشعة وسحب الدم، مشيراً إلى أن المستشفى سيعمل بطريقة وأسلوب مجمع الإحسان الطبي، ويقدم خدماته للمستفيدين من الجمعية مجاناً، ومن المتوقع أن يستفيد منه 14 ألف شخص سنوياً.

وبين أن فكرة إنشاء المستشفى انبثقت من مجمع الإحسان الطبي الذي يوفر الخدمات الصحية المجانية للأسر التي تتكفل بها الجمعية، وبعد أن وجدت الجمعية وجود أسر لا تستطيع دفع تكاليف العلاج المرتفعة في بعض المستشفيات، قررت تقديم خدمات صحية بتكاليف بسيطة وعينية لهذه الفئة، ما دعاها إلى إنشاء مستشفى لجراحة اليوم الواحد تعنى بهذه الفئة.

وكشف عن استفادة 1200 شخص من مجمع الإحسان الطبي شهرياً، سواء من العوائل التي تكفلها الجمعية أو من الزوار الذين يدفعون رسوم رمزية لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن المجمع يوفر أجهزة طبية متطورة، وعيادات في كل الاختصاصات، ويدعم الحالات المصابة بعجز الكلى من خلال تقديم خدمة غسيل كلى مجاناً.

وأكد أن من ضمن الأعمال الخيرية التي تقدمها الجمعية تخصيص 18 مليون درهم سنوياً مساعدات، يستفيد منها 5000 أسرة، منها رعاية صحية وتعليمية واجتماعية.