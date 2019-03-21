«الصحة» تطوّر خدماتها الإلكترونية وفق ممكنات الحكومة الذكية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض صغيّر الكتبي، بأن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وفق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، من خلال وضع الخطط التشغيلية لدمج التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية، لتحسين نوعية وسلامة وكفاءة الرعاية الصحية، بالاستناد إلى إدارة البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية وتقنيات «بلوك تشين»، بالإضافة إلى تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية بنسبة 100% في عام 2031 وفق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، تحقيقاً للأجندة الوطنية 2021 وبما ينسجم ومئوية الإمارات 2071.

ولفت إلى أن الوزارة شاركت في أسبوع الإمارات للصحة الإلكترونية 2019 الذي نظمته جمعية نظم المعلومات والرعاية الصحية في دبي، بمشاركة عدد من الخبرات العالمية والإقليمية، لتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال رقمنة الخدمات الصحية، وتقديم حلول مبتكرة في مجال الأتمتة وإدارة البيانات الصحية وفق أرقى الممارسات العالمية.

وأكد الكتبي، أهمية أسبوع الإمارات للصحة الإلكترونية في مجال تطوير الخدمات الصحية، من خلال نظم المعلومات الصحية والتكنولوجيا، للاطلاع على مستجدات التقنيات الصحية الرقمية وأحدث الابتكارات، لتعزيز تجربة الرعاية الصحية وخفض النفقات وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة لتحسين نتائج الرعاية الصحية في دولة الإمارات.