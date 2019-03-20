«الإسعاف الوطني» يستقبل 300 طلب انضمام للمسعفين الإماراتيين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استقبل الإسعاف الوطني أكثر من 300 طلب تقديم في برنامج إعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين، الذي افتتح باب التسجيل في الدورة الثالثة منه في بداية الشهر الجاري، ويستمر حتى 14 أبريل المقبل، بالتعاون مع جامعة الشارقة، إذ سيؤهل الطلبة الملتحقين به للحصول على دبلوم فني طب طوارئ، وفرصة العمل مباشرة مع الإسعاف الوطني بعد التخرج.

وأطلق الإسعاف الوطني فيديو ترويجياً لاستقطاب الشباب المواطنين للانضمام إلى البرنامج، ودعم جهود الإسعاف الوطني في تعريف فئات الشباب المواطنة بالبرنامج وأهدافه، وتشجيعهم على التقدم للالتحاق به.

كما يسلط الضوء على رقي مهنة المسعف والأبعاد الإنسانية لها، والرضا الداخلي والسعادة اللذين يشعر بهما كل من ينخرط في هذه المهنة، خصوصاً عند النجاح في إنقاذ حياة شخص ما، وتم عرض الفيديو على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني، حسين أحمد الحارثي، الحرص على استدامة البرنامج الذي يعد هدفاً استراتيجياً للإسهام المستمر في رفد قطاع الإسعاف والرعاية الطبية ما قبل المستشفى في الدولة، بكوادر إماراتية مدربة ومؤهلة، وتمكينها بكل السبل لأداء مهامها في خدمة الوطن، مشيراً إلى التزام الإسعاف الوطني بإسهامه في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق نظام متكامل للرعاية الصحية بمستوى عالمي، بما يتوافق مع أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.