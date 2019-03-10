مواطنة تلد طفلة في الشهر الخامس من الحمل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح أطباء في أبوظبي في إنقاذ طفلة مواطنة حديثة الولادة، تمت ولادتها في عمر 23 أسبوعاً وثلاثة أيام من الحمل (خمسة أشهر فقط)، وبلغ وزنها عند الولادة 550 غراماً وطولها 30 سنتيمتراً، حيث تعدّ من الحالات النادرة على مستوى العالم من جهة موعد الولادة ووزن المولودة.

وأوضح استشاري رئيس قسم الخدج وحديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات، الدكتور إيفانيو أسويتا، أن «نسبة حدوث الولادة في عمر 23 أسبوعاً من الحمل عالمياً في حدود خمس ولادات بين كل 10 آلاف ولادة، وأن نسبة استمرار حياة المولود في هذا العمر من الحمل هي 29%»، مضيفاً أن «كل أعضاء المولود في هذا العمر من الحمل تكون غير مكتملة، منها الرئتان، ولا تستطيع هذه الأعضاء القيام بوظائفها، ما يتطلب إدخال المولود في حاضنة تتوافر فيها بيئة مشابهة لرحم الأم، ودعمها بأجهزة للتنفس والتغذية، وغيرها حتى يصل المولود الى عمر الـ35 أسبوعاً من الحمل ويزن أكثر من 1800 غرام». وأشار إلى أنه أجريت فحوص وقائية شاملة للمولودة عند ولادتها، خلال مكوثها في المستشفى، منها فحص شبكية العين وفحوص القلب والدماغ، وغيرها من الفحوص التي تجرى لجميع المواليد في مستشفى دانة الإمارات، وقبل مغادرتها العناية المركزة أظهرت آخر الفحوص اكتمال نمو جميع أعضائها وقيامها بوظائفها على الوجه الأكمل.

وأعرب والد المولودة عبدالله علي الكعبي، عن سعادته بإنقاذ ابنته (ريما)، حيث حصلت علامات الولادة المبكرة لوالدتها في هذا الوقت، قائلاً: «في البداية فكرت في السفر للعلاج بالخارج، إلا أن الأطباء المختصين أجمعوا على أنه لا أحد يتحمّل مسؤولية نقلها لصعوبة عملية النقل، ولا ينصحوا بذلك».