«الصحة» تحذّر من دواء يهدّد الحياة وآخر يسبب اضطراباً صدرياً تنفسياً

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من دواء يسبب صعوبة التنفس وتورم الوجه، ويهدّد الحياة، وآخر يتسبب في حدوث اضطراب صدري تنفسي، مطالبة الشركات المصنعة بإضافة تحذيرات حول الآثار الجانبية لهما، كذلك على ممارسي الرعاية الصحية أخذ الحيطة والحذر عند وصفهما لمرضاهم.

وحسب التعميم الإداري رقم «3249» الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية الدكتور أمين حسين الأميري، فإنه بناء على تحذير أصدرته هيئة الغذاء والدواء الأميركية، بخصوص استخدام المنتجات التي تحتوي على المادة الفعالة «Chlorhexidine»، حيث ثبت أنها تسبب ردود فعل تحسسية شديدة، تحدث في غضون دقائق من التعرض لها، كما تشمل الأعراض السلبية صعوبة التنفس، وتورم الوجه، وطفحاً جلدياً شديداً، كما أنها قد تهدّد الحياة في حال عدم وصول العناية الطبية الفورية.

وأوضح التعميم أن هناك مجموعة متنوّعة من المستحضرات الصيدلانية تحتوي على هذه المادة، بما في ذلك المطهرات والمنظفات، والمستحضرات الجلدية، وغسولات الفم المطهرة، ومعجون الأسنان، ومضادات الميكروبات والضمادات، وقطرات العين، ومحلول العدسات اللاصقة، والقسطرة البولية والوريدية والمركزية، وبعض المنتجات الأخرى التي تصرف من دون وصفة طبية.

وقالت الوزارة إنه بما أن المنتج مسجل لديها، فإنه على الشركات المنتجة لهذه المستحضرات تعديل التحذيرات والآثار الجانبية في نشرتها الداخلية، لتشمل الموضوعات المذكورة، كذلك طالبت أي مريض يواجه ردّ فعل تحسسياً من المادة بضرورة التوقف عن استخدامها، وأخذ العناية الطبية فوراً.

وحسب التعميم رقم «3252» الذي أصدرته الوزارة أيضاً، فإنها ألزمت الشركة المصنعة SANOFI للمستحضر الدوائي

Lemtrad 12 mg solution for infusion alemtuzumac)، بتحديث توصياتها حول استخدام المنتج، خصوصاً أن التقارير التي وصلت حوله بعد تسويقه تفيد بأنه يتسبب في حدوث اضطراب صدري تنفسي، في المرضى المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد، وذلك خلال 48 ساعة من تلقيهم الدواء.