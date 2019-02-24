«صحة دبي» تقدّم التغذية الأنبوبية إلى مرضى العناية المنزلية للمقيمين

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الصحة في دبي أنها تدرس، حالياً، إدراج المرضى المقيمين ضمن خدمة التغذية الأنبوبية قريباً، ضمن خطتها للتوسع في تقديم الخدمة، التي كانت تقدم حصراً للمواطنين، وفق المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض، الدكتورة فريدة الخاجة.

وأوضحت الخاجة، لـ«الإمارات اليوم»، أن مبادرة «تغذيتك سر سعادتك»، التي تقدمها الهيئة لمرضى العناية المنزلية، وصل عدد المستفيدين منها إلى 220 مريضاً مواطناً، وتهدف إلى تطبيق أرقى معايير العناية الطبية لمرضى العناية المنزلية، الذين يستمرون لفترات طويلة، من خلال تسهيل وصول احتياجاتهم من المكملات الغذائية لمنازلهم. وتابعت: «تهدف المبادرة إلى جعل المرضى على اتصال دائم ومتواصل بأخصائيات التغذية العلاجية في هيئة صحة دبي، كما تتضمن تطوير نظام لمراقبة الحالة الغذائية للمرضى بشكل متواصل، وتقييمها بشكل دوري». وتقوم فكرة التغذية الأنبوبية للمرضى على توصيل احتياجات المرضى من التغذية عبر مضخات وأنابيب خاصة بها، تحتوي على كل المكملات الغذائية التي يحتاجون إليها وهم في منازلهم، الأمر الذي يوفر جهد ووقت المرضى، وعائلاتهم.

من جهتها، قالت مدير إدارة التغذية السريرية في الهيئة، وفاء عايش، إن الهيئة تعتزم تقديم خدمة التغذية الأنبوبية للمرضى بالقطاع الخاص قريباً، ضمن خطتها التوسعية في تنفيذ المبادرة. ولفتت إلى أن الهيئة تعمل، أيضاً، على تطوير المبادرة خلال المرحلة الثانية من تطبيقها، لتتحول إلى استخدام الأجهزة الذكية من خلال تطبيق الهاتف الذكي، الذي سيتمكن المريض من خلاله من التواصل المستمر مع أخصائية التغذية الافتراضية، للحصول على المساعدة المطلوبة، إذا تطلب الأمر.

ويستفيد من المبادرة كل المرضى من أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والمرضى الذين يعانون أمراضاً تحول دون زيارتهم المستمرة للمستشفى، للحصول على الخدمة.

يستفيد من المبادرة المرضى أصحاب الهمم وكبار المواطنين، ومن يعانون أمراضاً تحول دون زيارتهم المستمرة للمستشفى.