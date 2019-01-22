«الصحة» توجّه بتوسعة «القرائن الصحي» في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوسعة مركز القرائن الصحي في إمارة الشارقة، وإجراء تحديثات شاملة لمبنى المركز الحالي، وتزويد كل أقسام المركز بأجهزة طبية حديثة ومتطورة. جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية قام بها وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد سليم العلماء، إلى مركز القرائن الصحي أخيراً. وتندرج الزيارة ضمن سلسلة الجولات الدورية التي يقوم بها وكيل الوزارة على المنشآت والمرافق الصحية في مختلف مدن ومناطق الدولة، بهدف الوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات الصحية المُقدّمة للمرضى والمُراجعين وضمان مطابقتها لأرقى المعايير العالمية المعتمدة من الوزارة، وكذلك معاينة احتياجات المركز في الميدان.