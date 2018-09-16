«الصحة» تطلق حملة توعية حول «الذبحة الصدرية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعية حول «الذبحة الصدرية» تحت شعار «لا تهمل رسائل القلب»، تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، ودعماً لجهود الدولة نحو تحسين نتائج مؤشر وفيات أمراض القلب والشرايين، وفق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 بترسيخ الجانب الوقائي وإرساء نظام صحي بمعايير عالمية.

وتتكون الفعالية التي تستمر أسبوعين في مراكز تجارية عدة تغطي مختلف مناطق الدولة من ثلاثة أجزاء: يشمل الجزء الأول توعية المجتمع حول أعراض الذبحة الصدرية وكيفية التعامل معها، ويختص الجزء الثاني بتوعية المرضى حول أعراض الذبحة الصدرية وعوامل الخطورة وكيفية التعامل معها في مستشفى القاسمي ومستشفى الفجيرة، بينما يتوجه الجزء الثالث إلى محاضرة للأطباء لتحديث المعلومات وطرق التعامل مع المرضى الذين يتعرضون للذبحة الصدرية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن حملة التوعية بالذبحة الصدرية تهدف إلى إذكاء الوعي العام بكيفية الحد من عوامل الاختطار المرتبطة بأمراض القلب ولاسيما الذبحة الصدرية، والتركيز على تمكين أفراد المجتمع من إجراء تغييرات إيجابية، تسهم في المحافظة على صحة القلب والتقليل من مخاطر الإصابة بالذبحة الصدرية، وعوامل الخطر المصاحبة لها، مثل ارتفاع ضغط الدم والتبغ وقلة النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي.