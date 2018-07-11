«نبضات» تعالج تشوّهات قلوب الأطفال في الهند

المصدر: دبي - وام

بدأ الفريق الطبي لمبادرة «نبضات»، التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، تحت رعاية مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، إجراء عمليات جراحية وقسطرة علاجية لعدد من الأطفال المرضى بمدينة بومباي، ضمن الحملة التي تنفذها المبادرة في الهند، وتستمر حتى الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، مستهدفة إجراء 100 عملية قلب مجانية للأطفال المرضى، بالإضافة إلى إجراء الفحوص التشخيصية لأكبر عدد من الأطفال.

100 طفل مصابون بتشوهات خلقية، تستهدف «نبضات الهند» علاجهم.

وتمكن الفريق الطبي، الذي باشر عمله بمستشفيات مدينة بومباي في اليومين الأولين للحملة، التي بدأت السبت الماضي، من إجراء 51 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال راوحت أعمارهم بين شهر و14 سنة، يعانون مختلف أنواع التشوهات القلبية، كالثقوب بين البطينين والأذينين ورباعية فالوب وتضيق في الشرايين والصمامات القلبية، مثل الصمام الرئوي والميترالي والتاجي، وغيرها من التشوهات الأخرى، وذلك بمستشفيي «رهيجة»، و«مولوند»، بمدينة بومباي الهندية.

وقال المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، إن مبادرة «نبضات» تعد حلقة من سلسلة المبادرات الخيرية والإنسانية، التي تمتد من دولة الإمارات إلى العالم، وتمثل غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نما في شتى بقاع العالم بالخير والسلام، وتعكس منظومة القيم الأصيلة التي تتسم بها الإمارات وترعاها قيادتنا، لافتاً إلى أن التعاون المثمر بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الصحة بدبي، يعزز الرسالة النبيلة التي يحملها الجانبان ضمن توجهات دبي ورؤيتها الحضارية، التي تستهدف الخير للجميع.

وأكد أن المؤسسة نجحت في ترجمة فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إغاثة المعوزين في شتى بقاع الأرض، الأمر الذي جعلها في طليعة المؤسسات الخيرية الرائدة عالمياً.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، المستشار إبراهيم بوملحة، أن قيادة دولة الإمارات أولت اهتمامها الكبير لتوفير سبل الحياة الصحية لمواطني ومقيمي الدولة على حد سواء، وامتدت أياديها البيضاء خارج الدولة لتعين الدول الصديقة والشقيقة في المضمار الصحي، حرصاً منها على حياة الإنسان، ليكون قادراً على العمل والعطاء، منوهاً بأن مبادرة نبضات التي أسهمت بها المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، لتقديم العلاج اللازم للأطفال الذين يعانون تشوهات القلب الولادية حول العالم على مدى السنوات الماضية - تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للصحة، وتأتي ضمن خطة عمل المؤسسة الاستراتيجية، وتقديم المساعدة الممكنة تجاه معالجة المرضى بالصورة المثلى. وقال إن حملة «نبضات الهند» تهدف إلى علاج 100 طفل مصابين بتشوهات خلقية، وتستهدف في العموم الطبقات المعوزة ممن لا يملكون المقدرة على تحمل تكاليف العلاج الباهظة لمثل هذه العمليات.