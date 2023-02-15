المزروعي: تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالتزامن مع «COP 28»

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن دولة الإمارات أطلقت في عام 2017، استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تستهدف توليد 50% من الطاقة عبر مصادر نظيفة التي لا ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن التحديث الأول لاستراتيجية الطاقة 2050 سيكون العام الجاري بالتزامن مع أعمال الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28» لعام 2023 في الإمارات، مضيفاً أنه في التحديث الجديد سيكون هناك مساهمة أكبر بعد التزام الدولة بالحياد المناخي الكربوني بحلول عام 2050.

وبين أن ذلك سيزيد ما قدمته دولة الإمارات من التزامات سابقة، ومساهمة أكبر للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن استراتيجية الإمارات 2050 طويلة الأمد تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات.

وأشار إلى أن الهيدروجين الأخضر كان حلماً في السابق، لكن بدأنا قبل عام بإنشاء أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واليوم تم توقيع أول اتفاقية لأول محطة مخصصة لتزويد السيارات التي تعمل بالهيدروجين.

وأضاف أن هذا التسارع في العمل والأحداث لا نشهده حتى في الكثير من الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن العالم يشهد اليوم تحولات كبيرة وتكنولوجيا متقدمة بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نتوقع أن تحدث ثورة في مجال التحول نحو الاستدامة والطاقة النظيفة وخلق فرص اقتصادية أكبر للدول.