تجربة طيران فريدة فوق معالم دبي من داخل القمة العالمية للحكومات

تجربة فريدة يعيشها المشاركون والزائرون من قلب القمة العالمية للحكومات ، اذ يمكنهم التحليق فوق معالم دبي بالانطلاق من محطة التاكسي الجوي الواقعة بالقرب من محطة مترو دبي طيران الامارات ، والتجول بين الأحياء المحيطة بطائرة مروحية تتسع لـ 4 ركاب، وذلك باستخدام تقنية الواقع الافتراضي المعزز التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في منصتها التي تعرض فيها منصة هيئة الطرق والمواصلات في القمة العالمية للحكومات، تعرض فيها خططها المستقبلية المتعلّقة بالتصاميم والمواقع المحتملة لمحطات تشغيل التاكسي الجوي، وشركاءها الذين تجري حالياً التفاوض معهم لعمليات التشغيل والاستثمار في البنية التحتية المطلوبة لهذا النوع من النقل المستدام فائق التطوّر.

ويفترض ان تشمل المرحلة الأولى من تشغيل التاكسي الجوي في دبي، اختيار الشركات المصنعة والمشغلة من حيث التقنيات والخطة الزمنية، وكذلك تحديد مواقع المحطات، حيث جرى اختيار أربعة مواقع مبدئية للمحطات في وسط المدينة، منطقة برج خليفة، ودبي مارينا، ومطار دبي الدولي، ونخلة جميرا.